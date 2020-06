Phát huy vai trò quần chúng tố giác tội phạm

Phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm trên địa bàn TP.Tam Kỳ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cùng lực lượng chức năng đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững bình yên địa bàn trung tâm tỉnh lỵ.

Công an tỉnh khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: H.B

Biểu dương quần chúng

Ngày 18.6, Triệu Quân Sự, tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị bắt giữ tại TP.Tam Kỳ sau 15 ngày vượt ngục trốn khỏi trại giam T10 - Quân khu 5. Theo báo cáo của Công an TP.Tam Kỳ, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 18.6, đơn vị nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện một thanh niên có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Triệu Quân Sự nên đã tổ chức lực lượng tiếp cận và vây bắt khi đối tượng đang chơi game tại một tiệm internet trên địa bàn.

Ghi nhận, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng chức năng TP.Tam Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh không quên nhấn mạnh vai trò quan trọng của quần chúng tham gia tố giác tội phạm: “Từ nguồn tin của quần chúng, các đơn vị đã kịp thời triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự. Đây là nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, chứng minh được hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Sau sự việc trên, nhiều độc giả bày tỏ thắc mắc, ai là người đã tố giác đối tượng truy nã Triệu Quân Sự và quần chúng này có được khen thưởng hay không? Liên quan đến vấn đề này, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, ngay sau khi bắt được Triệu Quân Sự, Công an thành phố đã tuyên dương, khen thưởng cho quần chúng tố giác và tiếp tục làm tờ trình đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Mọi thông tin về quần chúng tố giác được bảo mật để bảo vệ an toàn tuyệt đối. Quần chúng nhân dân là những người trực tiếp ở cơ sở, trực tiếp phát hiện tội phạm sớm nhất và do đó vai trò tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng rất quan trọng.

Nhân rộng điển hình

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, trong 5 năm qua (từ 2015 - 2020), Công an TP.Tam Kỳ đã tiến hành đặt các hộp thư góp ý, hộp thư tố giác tội phạm tiếp nhận thông tin trên khắp địa bàn. Đồng thời thông báo số điện thoại đường dây nóng 02353.851.434 và 0972669663 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mục đích đảm bảo công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả.

Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến đảm bảo quân số 24/24h, tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin báo có liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), nhanh chóng triển khai lực lượng, kịp thời ngăn chặn các vụ việc xảy ra tại cơ sở, hạn chế hậu quả xấu và những thiệt hại về người và tài sản. Qua đó, đã tiếp nhận hơn 1.000 thông tin có giá trị từ quần chúng nhân dân, tỷ lệ tin tố giác đúng đạt 93,14%, phục vụ tốt công tác đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức 367 buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với khoảng 35.000 lượt người tham dự, phát hơn 10.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật. Xây dựng mới 52 mô hình tiêu biểu trong cộng đồng về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Nhân dân góp sức cùng cơ quan chức năng điều tra xử lý 1.560 vụ việc hình sự, răn đe giáo dục 4.600 đối tượng hình sự, ma túy… Tiêu biểu như anh N.T.S. (19 tuổi, phường An Mỹ) dũng cảm truy đuổi và lao thẳng xe vào 2 đối tượng cướp giật tại ngã ba Nguyễn Du - Nguyễn Chí Thanh; anh N.V.T.T. (40 tuổi, phường An Sơn) mưu trí phối hợp với Công an phường bắt đối tượng lừa đảo qua mạng zalo…

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ thông tin thêm: “Qua thực tế công tác tiếp dân đều nhận được sự góp ý nhiệt tình để cán bộ, chiến sĩ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần củng cố vững chắc sợi dây liên kết giữa lực lượng công an với quần chúng nhân dân. Thời gian tới, Công an thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, lừa đảo, tội phạm nguy hiểm… Qua đó chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn”.