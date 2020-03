Phú Ninh: Điều tra, làm rõ 2 đối tượng dán quảng cáo cho vay tiền trái phép

(QNO) - Ngày 14.3, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ 2 đối tượng có hành vi dán tờ rơi cho vay tín dụng đen trên địa bàn.

Vụ việc được Công an huyện Phú Ninh phát hiện lúc rạng sáng 12.3, tại thôn An Hòa của xã Tam An. Lực lượng công an liền tiếp cận và truy bắt được một đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 31 pano quảng cáo và hàng trăm phiếu ghi thông tin hỗ trợ cho vay trả góp lãi suất thấp, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1999, trú huyện Đông Anh, TP.Hà Hội), nhận dán quảng cáo thuê cho người khác với giá 300 nghìn đồng/đêm. Công an huyện Phú Ninh đang truy tìm đối tượng còn lại.