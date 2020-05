Phú Ninh: Lãnh 9 tháng tù vì hành hung nhân viên chốt kiểm dịch Covid-19

(QNO) - Chiều 25.5, TAND huyện Phú Ninh xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thành (SN 1988, thôn Tú Hội, xã Tam Thành, Phú Ninh) 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Trung Thành tại phiên tòa. Ảnh: H.C

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 5.4.2020, Thành đến nhà Võ Phi Hùng (SN 1988, thôn Khánh Mỹ, xã Tam Thành) dự đám giỗ. Sau đó, Hùng chở Thành (cả 2 không đeo khẩu trang) đến nhà bạn ở xã Tam Lộc (Phú Ninh) chơi.

Đến 14 giờ 40 phút cùng ngày, khi đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Lộc Ninh (xã Tam Thành) một đoạn khoảng 20m thì cả 2 quay lại chốt để xin khẩu trang y tế.

Lúc này, chị Lê Thị Thu Lệ (thành viên chốt kiểm soát) thấy Thành không đeo khẩu trang nên nhắc nhở thì Thành bực tức phản ứng lại. Thành lấy bao đựng găng tay su trên bàn làm việc ném xuống đất, rồi lấy hộp đựng khẩu trang trên bàn đánh vào mặt chị Lệ nhưng không gây thương tích. Tiếp đó, Thành còn đe dọa và có ý định hành hung ông Đinh Châu Tuấn (thành viên chốt kiểm soát).

Sau khi vụ việc xảy ra, Thành rời khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Thành. Ngày 23.4, Thành đến Công an xã Tam Thành đầu thú.