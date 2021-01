Quế Sơn đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở

Công an huyện Quế Sơn đang quyết liệt triển khai các hoạt động tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lực lượng CSGT Công an huyện Quế Sơn buộc hạ tải trọng đối với xe chở quá tải. Ảnh: T.L

Đại úy Võ Đình Thắng – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Quế Sơn cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị tích cực tổ chức tuyên truyền lưu động và mở 2 lớp phổ biến pháp luật cho chủ phương tiện tự chế - xe công nông trên địa bàn huyện. Đồng thời tập trung tuần tra, xử lý các loại xe chở quá khổ, quá tải, xe công nông tự chế kéo theo rơ-mooc chạy trên các tuyến đường.

Trong gần 1 tháng qua, lực lượng CSGT đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 120 trường hợp. Trong đó, có 67 ô tô tải, 5 ô tô khách, 3 xe công nông tự chế, 45 mô tô - xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi như quá khổ, quá tải, xe công nông tự chế tham gia giao thông trái quy định, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện...

Theo Đại úy Thắng, Công an huyện đã tham mưu UBND huyện Quế Sơn ra quyết định tịch thu 4 xe công nông tự chế, tạm giữ 38 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính nộp Kho bạc Nhà nước hơn 80 triệu đồng.

Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, Công an huyện Quế Sơn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15.12.2020 đến ngày 28.2.2021 nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đợt này, Công an huyện chủ động rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tranh chấp, phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm cờ bạc, các tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy...

Đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, bán hàng cấm, hàng giả và tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn việc mua bán và vận chuyển pháo trái phép…

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hóa – Phó Trưởng Công an huyện Quế Sơn, để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Công an huyện quán triệt và phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, từ ngày 15.12.2020 đến ngày 12.1.2021, Công an huyện Quế Sơn đã điều tra, xử lý 30 vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, xâm phạm sức khỏe người khác, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc… Đồng thời vận động nhân dân giao nộp 6 khẩu súng tự chế, 2 kiếm tự chế, 11 bình kích điện châm chích cá.