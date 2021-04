Sát hại vợ câm điếc, lãnh án 18 năm tù

Khởi tố người chồng sát hại vợ câm điếc

T.C | 26/05/2020 - 08:05

(QNO) - Liên quan đến cái chết của chị P.T.T. (SN 1989, phường An Phú, TP.Tam Kỳ), sau quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tới (SN 1989, chồng của nạn nhân) về hành vi giết người.