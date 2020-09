Tái diễn nạn trộm sâm Ngọc Linh

Thời gian gần đây bà con Xê Đăng ở huyện Nam Trà My mất ăn, mất ngủ vì nạn trộm cắp sâm Ngọc Linh xảy ra liên tục. Đáng buồn hơn, kẻ trộm không ai khác chính là những thanh niên địa phương, thậm chí là con cháu trong gia đình.

Chủ các vườn sâm và lực lượng chức năng tăng cường tuần tra nhằm ngăn chặn đối tượng trộm cắp sâm Ngọc Linh. Ảnh: T.SỸ

Mới đây, Công an huyện Nam Trà My đã di lý Hồ Văn L. (24 tuổi) về trại giam Công an tỉnh để thi hành án. Trước đó, L. đã bị TAND huyện Nam Trà My tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp sâm Ngọc Linh. Có vợ con, nghề nghiệp ổn định, song do ham chơi, nhác làm, lại muốn có tiền tiêu xài, L. đã lẻn vào vườn sâm của bà Nguyễn Thị Tri ở thôn 2, xã Trà Linh nhổ 24 gốc sâm đem bán.

L. là một trong số 8 đối tượng đã và đang bị lực lượng Công an huyện Nam Trà My điều tra, khởi tố về tội trộm cắp sâm Ngọc Linh. Điều đáng nói cả 8 đối tượng đều là thanh niên Xê Đăng địa phương và có những mối quan hệ họ hàng, bà con, cùng nóc, cùng thôn với những nạn nhân.

Ông Hồ Văn Thể - Chủ tịch UBND xã Trà Linh (Nam Trà My) cho biết, toàn xã có 3 thôn với 693 hộ tham gia trồng sâm Ngọc Linh. Bà con cũng đã hình thành 60 chốt để bảo vệ sâm 24/24. Tuy nhiên, tình trạng mất trộm sâm thường xuyên xảy ra.

“Xã đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết cho các hộ trong việc giáo dục, quản lý con em mình. Dần từng bước xóa bỏ tình trạng trộm cắp sâm Ngọc Linh do con em địa phương thực hiện xảy ra ngay tại thôn, nóc, chốt sâm của mình” - ông Thể nói.

Huyện Nam Trà My hiện có khoảng 1.500ha sâm Ngọc Linh. Trước tình trạng trộm cắp phức tạp, các hộ trồng sâm và các vườn sâm luôn đặt trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt nhất để phòng chống trộm cắp.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - chủ một vườn sâm cho biết, mặc dù đã bỏ kinh phí hơn 500 triệu đồng để làm hàng rào lưới B40 và thép gai để bảo vệ sâm, lắp đặt thêm hệ thống báo động hiện đại bằng camera giám sát song chỉ một phút lơ là, kẻ gian đột nhập trộm hơn 200 gốc sâm, trị giá hơn 160 triệu đồng. “Giờ chúng tôi phân công nhau trực 24/24, cắm chông, đặt bẫy thò, nuôi thêm chó, ngỗng để bảo vệ vườn sâm” - ông Tuấn nói.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Phong - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Nam Trà My) cho biết, trong 9 tháng qua, Công an huyện đã điều tra và xử lý 7 vụ trộm cắp sâm, truy tố 4 vụ với 4 bị can. Do tính chất phức tạp, Công an huyện đã chuyển hồ sơ một số vụ việc lên Công an tỉnh để điều tra. Công an huyện Nam Trà My đã tăng cường tuyên truyền cho các hộ dân, công ty, doanh nghiệp về tình trạng trộm cắp sâm, khuyến cáo người dân tăng cường thêm tổ, đội, nhóm canh gác.

“Chúng tôi còn tổ chức cho các cá nhân, công ty mua bán sâm trên địa bàn cam kết không mua bán sâm không rõ nguồn gốc. Làm việc với Ban tổ chức Phiên chợ sâm Ngọc Linh có biện pháp theo dõi, kiểm tra, quản lý nguồn gốc sâm đem vào phiên chợ hàng tháng, nhằm hạn chế và đẩy lùi nạn trộm cắp sâm Ngọc Linh” - Thiếu tá Nguyễn Hồng Phong cho biết.