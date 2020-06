Tai nạn giao thông tại Nam Trà My khiến 2 người tử vong

(QNO) - Theo Công an huyện Nam Trà My, lúc 7 giờ 30 ngày 10.6, trên tuyến quốc lộ 40B đoạn qua thôn 3 (xã Trà Don) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, ô tô tải BKS 24H-5321 do Trần Minh Quang (SN 1991, xã Tam Thái, Phú Ninh) điều khiển theo hướng Nam Trà My đi Kon Tum va chạm với xe máy BKS 92H1-31.966 do Nguyễn Thành Vũ (SN 1996, thôn 4, xã Trà Nam, Nam Trà My) điều khiển theo hướng ngược lại. Trên xe máy còn chở theo Hồ Văn Quỳnh (SN 1986, cùng thôn với Vũ). Vụ tai nạn khiến Vũ và Quỳnh tử vong tại chỗ.

Công an huyện Nam Trà My đang làm rõ vụ việc.