Tạm giữ hình sự 3 đối tượng tàng trữ ma túy

(QNO) - Đại úy Đỗ Anh Vĩnh - Trưởng Công an xã Điện Trung (Điện Bàn) cho biết, Công an xã vừa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lại Quang Vinh (SN 1987), Nguyễn Văn Phi Hoàng (SN 1989) và Lại Văn My Sênh (SN 1992, cùng trú xã Điện Trung) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Năm đối tượng lẻn vào quán karaoke N.S. để sử dụng ma túy. Ảnh: P.T.H

Lúc 15 giờ ngày 24.5, 3 đối tượng trên rủ thêm 2 người khác ở địa phương để sử dụng ma túy. Nhóm đối tượng này quen biết với chủ quán karaoke N.S. (thôn Đông Lãnh, xã Điện Trung), mặc dù gia đình chủ quán đi vắng nhưng vẫn lẻn vào quán bật máy hát và sử dụng ma túy.

Khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, tổ công tác Công an xã Điện Trung phát hiện quán karaoke N.S. có dấu hiệu hoạt động trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 nên tiến hành kiểm tra hành chính, bắt quả tang 5 đối tượng này đang sử dụng ma túy. Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lại Quang Vinh, Nguyễn Văn Phi Hoàng, Lại Văn My Sênh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đang điều tra mở rộng.