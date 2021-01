Thêm một trường hợp không chấp hành đo nồng độ cồn

Cảnh sát giao thông ra quân kiểm tra, xử phạt vi phạm nồng độ cồn

THÀNH CÔNG | 20/12/2020 - 08:57

(QNO) - Hưởng ứng đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt Công an tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, ra quân xử lý vi phạm trên các tuyến trọng điểm do đơn vị quản lý.