Thợ sửa xe bị côn đồ chém thương tích nặng

(QNO) - Khi đang sửa xe máy cho khách tại tiệm sửa xe của gia đình, ông Trần Công Thức (SN 1984, khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) bị đối tượng lạ xông vào đạp ngã nhào. Sau đó bị đối tượng này dùng hung khí chém thương tích nặng ở bàn tay trái (gần đứt ngón út) rồi tẩu thoát.

Ông Trần Công Thức trao đổi vụ việc với PV Báo Quảng Nam online. Hiện ông vẫn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: P.V

Ông Trần Công Thức được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Tuy nhiên, ngón tay út của bàn tay trái bị hoại tử, phải xử lý cắt bỏ. Đến nay, vết thương vẫn chưa lành miệng.



Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam online, ông Trần Công Thức cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 ngày 4.3.2021, vì xảy ra quá bất ngờ nên ông không nhận biết được đối tượng là ai.

Theo ông Trần Công Thức, ông bị chém thương tích có thể xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trước đó vào chiều 3.3.2021. Cụ thể, trưa cùng ngày, ông cùng mấy người bạn đi nhậu. Đến chiều cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Sau đó, không biết vì lý do gì, một phụ nữ trong nhóm xảy ra mâu thuẫn với một phụ nữ khác trước quán karaoke. Vụ việc được nhân viên quán can ngăn. Ông Thức tính tiền rồi cùng cả nhóm ra về.

Trên đường về, giữa ông Thức và người phụ nữ khác nhóm tiếp tục có lời qua tiếng lại, rồi dẫn đến xô xát nhẹ. “Tôi có xảy ra xô xát nhẹ với chị này trong lúc can ngăn. Thực tình trong lúc nóng giận tôi có dùng một đoạn tre nhỏ đánh vào chân chị ấy, song lúc đó chỉ nghĩ để dọa và để cho chị kia đi về. Không ngờ rằng sáng hôm sau tôi bị một nhóm người đến chém trọng thương. Tôi nghi ngờ người phụ nữ có mâu thuẫn với người trong nhóm hát karaoke với tôi là kẻ chủ mưu trong vụ việc tôi bị đối tượng lạ mặt chém thương tích” - ông Thức nói.

Ông Thức cũng bày tỏ băn khoăn về việc cơ quan công an chưa đến lấy lời khai của ông. “Vừa rồi một số anh em bên Công an thành phố có đến hỏi thăm, nhưng tôi chưa thấy lấy lời khai, ghi chép gì đối với mình. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra vụ việc, xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ dám chém người ngay bên cạnh trụ sở Công an TP.Tam Kỳ” - ông Thức nói.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho hay đã sớm nắm bắt thông tin vụ việc. Cơ quan điều tra Công an thành phố nhanh chóng có mặt, ghi nhận thông tin các bên liên quan, tích cực điều tra xử lý.

“Công an đã tiếp nhận thông tin từ người thân anh Thức, sau đó đã tổ chức các bước điều tra theo quy định. Chúng tôi khẳng định đang tích cực điều tra, làm rõ những đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo tinh thần ai sai đến đâu xử lý đến đó. Đồng thời cơ quan công an cũng đã đưa tin báo qua viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Vụ việc đang trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ thông tin khi có kết luận của cơ quan điều tra” - Thượng tá Huỳnh Tấn Mười nói.