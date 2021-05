Thông báo đình tìm đối tượng bị tố cáo chiếm đoạt tài sản

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh thông báo đình tìm đối tượng bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có thông báo về việc phối hợp truy tìm đối tượng Lê Thị Ngọc Hoa (SN 1982, khối phố An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Điện Dương. Bà Hoa được cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập nhưng không có mặt và đã bỏ đi khỏi địa phương.



Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phát hiện và làm việc với đối tượng Lê Thị Ngọc Hoa.