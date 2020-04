Thu hồi giấy phép quán karaoke hoạt động giữa mùa dịch, để khách dùng ma túy

HOÀI AN | 08/04/2020 14:33

(QNO) - Ngày 8.4, UBND TP.Tam Kỳ cho biết đã có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của cơ sở karaoke Big Big World (đường Hùng Vương, phường An Sơn).

Cơ quan chức năng TP.Tam Kỳ còn xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng đối với quán karaoke trên với 2 lỗi vi phạm: kinh doanh trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động do dịch Covid-19 (10 triệu đồng) và không đảm bảo an ninh trật tự do chứa chấp khách chơi ma túy (7,5 triệu đồng).

Như tin đã đưa, khoảng 2 giờ ngày 4.4, lực lượng Công an TP.Tam Kỳ bất ngờ kiểm tra quán karaoke Big Big World thì phát hiện có 11 khách (gồm 8 nam, 3 nữ) hát ở 2 phòng. Qua kiểm tra nhanh, có 10 người dương tính với chất ma túy.