Tịch thu 800 túi xách không rõ nguồn gốc

Vụ 21 người Trung Quốc ở Điện Bàn: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng

T.C | 27/07/2020 - 15:15

(QNO) - Chiều 27.7, Công an tỉnh cho hay, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến vụ 21 người Trung Quốc bị phát hiện có dấu hiệu nhập cảnh trái phép.