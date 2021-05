Tìm đối tượng bị tố cáo chiếm đoạt tài sản tại phường Điện Dương

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh thông báo truy tìm đối tượng bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang kiểm tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của một công dân ở phường Điện Dương tố cáo bà Lê Thị Ngọc Hoa (SN 1982, khối An Bàng, phường Cẩm An, TP.Hội An) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Điện Dương.



Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng bà Hoa không có mặt và đã bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đề nghị cơ quan, tổ chức và nhân dân biết bà Lê Thị Ngọc Hoa đang ở đâu thì cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh để phối hợp giải quyết.

Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân nào bị bà Lê Thị Ngọc Hoa chiếm đoạt tài sản hoặc có vụ việc liên quan thì đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT để được giải quyết.

Trong thời hạn 1 tháng, nếu bà Lê Thị Ngọc Hoa không đến làm việc thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, số 19 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ, số điện thoại 0967.945111, gặp điều tra viên Phạm Văn Sinh.