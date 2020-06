Tìm người bị hại trong vụ trộm cắp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Kỳ (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại khối phố Mỹ Hiệp, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) về tội trộm cắp tài sản xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào ngày 23.4.2020.

Qua điều tra, bị can Phạm Thanh Kỳ khai nhận trong tháng 4.2020 đã thực hiện 5 vụ trộm cắp điện thoại di động (ĐTDĐ), gồm: 1 ĐTDĐ hiệu LG màu đen, bị vỡ màn hình; 1 ĐTDĐ hiệu Sony màu xám bị vỡ màn hình; 1 ĐTDĐ hiệu Lenovo màu vàng bị vỡ màn hình; 1 ĐTDĐ hiệu Xiaomi redmi note 5 và 1 ĐTDĐ Redmi tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ thông báo những ai là bị hại của vụ án trộm cắp tài sản nêu trên, liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Tam Kỳ, số điện thoại điều tra viên thụ lý 0982151079 để hợp tác.