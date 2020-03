Tìm người làm chứng, biết việc

1.Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Tam Kỳ đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 17.9.2019 tại lô đất số 57 đường Hồ Nghinh thuộc khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ. Quá trình điều tra ban đầu xác định: Do mâu thuẫn giữa ông Nguyễn Quang Lộc (SN 1969, trú tại nhà số 55 đường Hồ Nghinh, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) và vợ chồng ông Lê Thành Nam (SN 1974), bà Võ Thị Giang Hà (SN 1977) trú tại nhà số 59 đường Hồ Nghinh, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ về việc ông Nam lập hàng rào bằng tấm pallet gỗ trên lô đất 57 đường Hồ Nghinh, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ nhô ra vỉa hè ảnh hưởng đến lối đi chung.

Ông Lộc dùng chân đạp ngã hàng rào bằng tấm pallet gỗ, thì giữa ông Lộc với ông Nam, bà Hà xảy ra xô xát. Hậu quả, ông Nguyễn Quang Lộc bị rách da ở cổ tay trái, rách bán phần gân cơ cánh tay quay, đứt thần kinh cẳng bì cánh tay ngoài.

Để công tác điều tra giải quyết vụ án hình sự nêu trên được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ đề nghị người nào biết một phần hoặc toàn bộ vụ việc nêu trên xin liên hệ với Công an TP.Tam Kỳ, địa chỉ: số 178 đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0235.3851434 hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Minh Hùng, số điện thoại: 0909.421.995 để phối hợp giải quyết.

2.Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ đang thụ lý điều tra, xác minh tin báo về tội phạm “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra khoảng 20 giờ 20 phút ngày 10.11.2019 tại km09+400 quốc lộ 40B thuộc thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ giữa mô tô biển số 92K1-073.50 do Trần Đình Chánh (SN 1993, trú tại thôn Bình Kiều, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức) điều khiển hướng Tam Kỳ - Phú Ninh và mô tô biển số 92H3-1163 do Huỳnh Bá Thũy (SN 1987, trú tại khối phố 4, phường An Xuân, TP. Tam Kỳ) điều khiển hướng ngược lại. Hậu quả, Huỳnh Bá Thũy chết khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vào ngày 11.11.2019, Trần Đình Chánh bị chấn thương sọ não, nhập viện điều trị bảo tồn đến ngày 21.11.2019 thì xuất viện; 2 mô tô liên quan vụ việc bị hư hỏng.

Để công tác điều tra, xác minh giải quyết tin báo nêu trên được khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ đề nghị người nào biết một phần hoặc toàn bộ vụ tai nạn giao thông đường bộ nêu trên xin liên hệ với Công an TP.Tam Kỳ, địa chỉ: số 178 đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, số điện thoại: 0235.3851434 hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Minh Hùng, số điện thoại: 0909.421.995 để phối hợp giải quyết.