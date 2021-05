Tìm người liên quan vụ chơi biêu tại chợ Vườn Lài

AN BÌNH | 06/05/2021 17:35

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh thông báo tìm người liên quan đến vụ chơi biêu trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý điều tra, xác minh đơn của nhiều người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1963, trú số 314/15 Hùng Vương, khối phố 3, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) chiếm đoạt tiền thông qua việc cầm cái chơi biêu tại chợ Vườn Lài (phường An Sơn).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh yêu cầu ai là người bị chiếm đoạt tiền hoặc có liên quan đến việc chơi biêu của bà Anh thì liên hệ đơn vị để làm việc (qua Đội 2 - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; địa chỉ 19 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ; số điện thoại liên hệ: 0694.160390 gặp đồng chí Sơn - điều tra viên thụ lý), trừ những người đã làm việc với cơ quan điều tra.