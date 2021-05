Trích xuất dữ liệu giám sát hành trình, thu hồi 14 phù hiệu, biển hiệu ô tô vi phạm tốc độ

Sở GTVT vừa ban hành quyết định thu hồi 14 phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho ô tô kinh doanh vận tải.

Qua kiểm tra trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 1 tháng cho thấy, có 5 lần vi phạm tốc độ/1.000km xe chạy, theo quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 và Khoản 13 Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17.1.2020 của Chính phủ. Dữ liệu này được trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng Cục đường bộ Việt Nam trong tháng 9.2020.

Xử phạt chủ phương tiện đò ngang xã Duy Tân (huyện Duy Xuyên) chở người quá quy định. Ảnh: K.K

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm nộp lại phù hiệu, biển hiệu bị thu hồi (3 xe chạy tuyến cố định, 1 xe tải, 5 xe container, 1 xe buýt, 1 xe hợp đồng, 2 xe du lịch, 1 xe taxi) về Sở GTVT, không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô đó bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu. Thanh tra Sở GTVT có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định đối với ô tô đã bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu nhưng vẫn đưa ra sử dụng.

Cầu Tam Kỳ cấm các phương tiện lưu thông để sửa chữa. Ảnh: C.T

Còn Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, tháng 4 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tuần tra, kiểm soát và phát hiện 3.043 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 2.722 trường hợp với số tiền 2,809 tỷ đồng, tước 172 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 877 phương tiện để xử lý. Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh xử lý 3 trường hợp vi phạm hành chính, phạt 1,5 triệu đồng; lập biên bản 1 trường hợp khai thác cát không đúng khung thời gian quy định, 1 trường hợp khai thác cát ngoài phạm vi bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Kẹt xe khi qua cầu Nông Sơn trên tuyến quốc lộ 14H qua địa bàn huyện Nông Sơn. Ảnh: T.C.T

Về đăng ký, quản lý phương tiện, có 450 ô tô, 3.819 mô tô và 1 phương tiện thủy đã được ngành chức năng cấp đăng ký mới trong tháng 4; nâng tổng số phương tiện hiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh gồm có 50.265 ô tô, 1.044.776 mô tô, 1.136 phương tiện thủy.