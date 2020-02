Triệt phá 2 vụ đánh bạc

Không chỉ có hành vi “đánh bạc” thông thường, các đối tượng bị khởi tố trong hai vụ án gần đây do Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an thị xã Điện Bàn còn có hành vi tàng trữ vũ khí, cho vay nặng lãi.

Tang vật là súng, đạn và dao kiếm thu giữ tại nhà đối tượng Vinh.

Đánh bạc, cho vay nặng lãi

Ngày 8.2 vừa qua, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ập vào nhà riêng, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn (Tuấn “Sói”, SN 1988, trú huyện Hiệp Đức). Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, từ tháng 1 đến khi bị bắt, Tuấn cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng, liên hệ với các đối tượng nói trên và một số con bạc ở TP.Hồ Chí Minh để tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc qua internet. Sau thời gian theo dõi, củng cố hồ sơ, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Tuấn, đồng thời khám xét nơi ở. Tang vật thu giữ của vụ việc gồm 161 triệu đồng, 23 điện thoại di động, nhiều tài liệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc.

Không chỉ tổ chức đánh bạc, Tuấn và những người liên quan có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tổng số tiền đánh bạc ước tính hơn 40 tỷ đồng. Một nguồn tin cho hay, Tuấn là đối tượng khá ranh mãnh, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa bàn. Qua thời gian thu thập thông tin, tài liệu, theo dõi những di biến động của đối tượng, cơ quan điều tra xác định đối tượng này vừa xuất hiện ở Hiệp Đức sau khi đi vào TP.Hồ CHí Minh nên đã tổ chức lực lượng, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ bắt giữ đối tượng.

Theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các đối tượng sử dụng internet và phương tiện công nghệ để tổ chức đánh bạc, nếu không sớm triệt phá, bắt giữ đối tượng, số người tham gia đánh bạc có thể sẽ lớn hơn nhiều, số tiền các đối tượng trục lợi từ việc này cũng sẽ gia tăng, để lại nhiều hệ lụy. Do đó Công an tỉnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, nhanh chóng thu thập các bằng chứng, làm rõ phương thức hoạt động và tổ chức tạm giữ các đối tượng có liên quan để điều tra.

Ngay sau vụ việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng đã đến động viên, khen thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ. Hiện, cơ quan điều tra đang tích cực củng cố hồ sơ để đưa ra kết luận vụ việc.

Con bạc tàng trữ vũ khí nóng

Vốn là đối tượng nhiều lần bị cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn phát hiện, xử lý với hành vi “đánh bạc”, song Trần Công Vinh (SN 1971, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) vẫn không từ bỏ con đường cờ bạc. Năm 2019, đối tượng này đã hai lần bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản cùng về hành vi đánh bạc.

Cụ thể, ngày 17.4.2019 và 24.5.2019, Vinh bị Công an thị xã Điện Bàn xử lý hành chính vì đánh bạc trái phép. Đến ngày 28.12.2019, Trần Công Vinh tiếp tục ra khu vực bãi đất trống thuộc khối phố Ngọc Tam (phường Điện An, thị xã Điện Bàn) để chơi xóc đĩa ăn thua bằng tiền với nhiều người. Cùng ngày, vụ việc bị Công an thị xã Điện Bàn phát hiện, lập biên bản.

Ngày 4.2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Trần Công Vinh về tội đánh bạc. Đáng chú ý, qua công tác xác minh tại địa phương, liên hệ với những vụ việc nóng nổi cộm trong thời gian gần đây, công an nghi ngờ đối tượng này có hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.

Ngày 7.2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với đối tượng Trần Công Vinh, phát hiện hàng loạt vũ khí mà đối tượng cất giữ. Cụ thể, Công an thị xã đã thu giữ một cây súng bắn đạn su, bên trong có hộp tiếp đạn loại 6 viên, 60 viên đạn các loại, một hộp tròn bằng kim loại bên trong có 302 viên đạn bi làm bằng kim loại màu trắng, 2 gậy bóng chày, 4 cây kiếm Nhật và 12 bình CO2 (dùng cho súng bắn đạn bi). Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các lực lượng Công an tỉnh đã vào cuộc đồng bộ để đấu tranh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

“Bên cạnh việc điều tra, khám phá nhiều vụ việc vi phạm ở các lĩnh vực khác, Phòng Cảnh sát hình sự cùng công an các địa phương đã nỗ lực phát hiện, làm rõ nhiều đường dây đánh bạc, khởi tố các đối tượng có liên quan. Những chuyên án được triệt phá góp phần lập lại an ninh trật tự, ngăn ngừa những hệ lụy nảy sinh liên quan đến nạn đánh bạc như cho vay nặng lãi, đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự…” - Đại tá Nguyễn Đức Dũng cho hay.