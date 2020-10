Triệt xóa nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi suất đến 60%/tháng

(QNO) - Ngày 29.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi do Nguyễn Nghĩa Nhân (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) cầm đầu với lãi suất cho vay 45 - 60% mỗi tháng.

Đối tượng Nguyễn Nghĩa Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: M.T

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cần vốn xoay xở để hoạt động kinh doanh khách sạn tại TP.Hội An nên anh H.N.C. (phường Minh An, TP.Hội An) vay mượn Nguyễn Nghĩa Nhân nhiều lần với tổng số tiền 900 triệu đồng. Mặc dù lãi suất cho vay lên đến 45 - 60%/tháng nhưng vì nghĩ chỉ tạm thời xoay xở kinh doanh, sẽ nhanh có tiền để hoàn trả, anh C. không ngờ mình lại rơi vào “bẫy” nợ nần.

Nạn nhân cho hay, nếu đề xuất vay 200 triệu đồng thì Nhân chỉ đưa 170 triệu đồng, 30 triệu đồng kia Nhân tính lãi suất trong thời gian 10 ngày. Tuy nhiên, có lúc vay mượn chưa trả được tiền, Nhân tính lãi vay lên 20%/10 ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, tính từ tháng 3 đến tháng 6.2020, mặc dù đã trả trước tiền gốc và lãi vay khoảng 4 tỷ đồng, nạn nhân vẫn còn nợ Nhân 3 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh trì trệ, lãi suất vay quá cao khiến nạn nhân lâm vào cảnh mất khả năng trả lãi. Nhân đã nhiều lần đe dọa, yêu cầu anh C. viết nhiều giấy mượn tiền. Đến đầu tháng 10.2020 tổng số tiền lãi và gốc anh C. còn nợ Nhân hơn 12 tỷ đồng.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, lúc 12 giờ 30 phút ngày 9.10, Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang Nhân khi đang nhận tiền và ép anh H.N.C. viết giấy nhận nợ. Cơ quan CSĐT đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Nghĩa Nhân. Tài liệu, đồ vật tạm giữ gồm hơn 247 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 14 tờ giấy có nội dung vay mượn tiền của nhiều người, 1 xe ô tô, 1 cây mã tấu và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tang vật thu giữ. Ảnh: M.T

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nhân cho hơn 20 người vay với tổng số tiền thu lợi từ việc cho vay hơn 10 tỷ đồng. Lê Quốc Hải (SN 2004, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) là đối tượng thường xuyên đi lấy tiền lãi Nhân cho vay khi Nhân yêu cầu.

Thượng tá Ngô Quốc Ánh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, thực tế có nhiều người dân do nhu cầu về vốn vay lớn, lại muốn nhanh nên dễ rơi vào “bẫy” của các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

“Các đối tượng này thường kiểm tra về nhân thân lai lịch, điều kiện kinh tế, nhà cửa của người vay. Quá trình vay nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng thời hạn sẽ bị các đối tượng đe dọa bằng nhiều hình thức, cộng dồn tiền lãi vào tiền gốc và tiền lãi. Việc đe dọa, bôi nhọ… vì vậy càng khiến người dân sợ hãi không dám thông tin cho lực lượng công an. Người dân không nên tìm đến các nguồn vốn không chính thống với lãi suất vay “cắt cổ”, dẫn đến mất khả năng chi trả, kéo theo những hệ quả khó lường” - Thượng tá Ngô Quốc Ánh cảnh báo.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nghĩa Nhân và tiếp tục điều tra, mở rộng.