Trộm bình ắc quy bán lấy tiền mua ma túy

(QNO) - Sáng 6.2, Công an xã Quế Trung (Nông Sơn) cho biết vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Hoàng Lễ (SN 1979, thôn Đại Bình, xã Quế Trung) cho Công an huyện để xử lý theo pháp luật.

Lãnh đạo xã Quế Trung thưởng nóng tổ công tác Công an xã về thành tích nhanh chóng khám phá vụ việc. Ảnh: MINH THÔNG

Khoảng 19 giờ ngày 5.2, tại thôn Nông Sơn, tổ công tác Công an xã Quế Trung phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hoàng Lễ đang tàng trữ trong người 1 cục ma túy, 5 bơm tiêm... Trước đó một ngày, Công an xã Quế Trung cũng nhận tin báo của người dân thôn Trung Hạ về việc xảy ra 2 vụ mất trộm 5 bình ắc quy trên 3 xe ô tô tải. Tại trụ sở Công an xã, Nguyễn Hoàng Lễ khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp trên để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.