Trộm đột nhập nhiều công sở

(QNO) - Ghi nhận thông tin về việc nhiều công sở tiếp tục bị trộm đột nhập, Giám đốc Công an tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiều nội dung nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản tại cơ quan công sở.

Hiện trường vụ trộm đột nhập trụ sở UBND xã Tam Xuân 1 (Núi Thành) vào tháng 8.2019. Ảnh: T.C

Công an tỉnh thông tin, thời gian qua trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra mất trộm tại các cơ quan công sở. Cụ thể, đêm 12.3, kẻ gian đột nhập phòng làm việc của Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn trộm 1 máy tính xách tay và 10 triệu đồng.

Tiếp đến, đêm 13.3, kẻ gian đột nhập trụ sở làm việc Phòng GD-ĐT huyện Núi Thành trộm 1 máy tính xách tay, 2 máy in và 7 triệu đồng. Khoảng 1 giờ 30 ngày 14.3, kẻ gian đột nhập phòng làm việc của Bí thư Huyện ủy Núi Thành trộm 1 máy tính xách tay.

Trong năm 2019, công an cũng ghi nhận hàng loạt vụ trộm đột nhập công sở. Cụ thể, đêm ngày 5 rạng sáng 6.8, tại UBND xã Bình An (Thăng Bình), kẻ gian cạy cửa 4 phòng làm việc trộm cắp 4 màn hình máy tính bàn, 3 máy in, 2 CPU, 1 ổ cứng và 4,8 triệu đồng.

Cùng đêm 6.8, tại UBND xã Tam Xuân 1 (Núi Thành), kẻ gian cạy cửa 5 phòng làm việc trộm cắp 2 máy tính xách tay, 3 CPU và 6,5 triệu đồng...