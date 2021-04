Trộm hơn 100 con gà trong một đêm

Nông Sơn quyết liệt ngăn chặn nạn trộm than

NGUYỄN SỰ - VINH ANH | 16/04/2021 - 14:00

Gần đây, nạn trộm than tại khu vực mỏ than Nông Sơn (xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) diễn ra phức tạp, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Huyện Nông Sơn đang quyết liệt ngăn chặn, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nhằm tính sinh kế lâu dài cho người dân.