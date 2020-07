Trộm tiền chơi ma túy

Truy xét nhanh sau tin báo của bị hại, Công an TP.Tam Kỳ bắt được thủ phạm, đồng thời làm rõ thêm nhiều vụ trộm cắp do đối tượng này thực hiện. Tài sản liên quan đến các vụ việc đã đươc thu hồi để trao trả cho nạn nhân.

Đối tượng Lê Ngọc Hải cùng tang vật vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Hải (SN 1992, trú TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào cuối tháng 6, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của anh Bríu B. (trú huyện Tây Giang) về việc bị kẻ gian lấy trộm một xe máy WinnerX biển kiểm soát 92U1-035.20 tại phòng trọ thuộc địa bàn phường An Sơn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sàng lọc, cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, có căn cứ xác định thủ phạm là Lê Ngọc Hải. Đây là đối tượng từ nơi khác đến tạm trú, có nhiều biểu hiện bất minh, liên quan đến vụ án nên công an tiến hành truy xét và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận sau khi uống cà phê với bạn ở đường Tôn Đức Thắng, khi đi bộ ngang qua dãy trọ của anh Bríu B., nhìn thấy chiếc xe máy dựng trước phòng, chìa khóa để gần cửa sổ nên Hải nhanh chóng lấy chìa khóa, điều khiển xe chạy về chợ Tam Kỳ. Chiếc xe này Hải dùng để làm phương tiện đi lại cho đến lúc bị bắt.

Đấu tranh mở rộng, Hải thừa nhận mình chính là thủ phạm của hai vụ trộm khác trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Vụ thứ nhất vào ngày 18.5, Hải đến cắt tóc tại tiệm tóc trên địa bàn phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) thì tiện tay “cuỗm” chiếc điện thoại hiệu iPhone 11 Pro Max của chị H.T. (trú huyện Phước Sơn) đang để gần đó, rồi đem bán cho một tiệm điện thoại lấy 6 triệu đồng.

Tiếp đó, vào ngày 2.6, Hải đến một quán nước vỉa hè trên đường Nguyễn Hoàng (TP.Tam Kỳ) chờ đón xe về TP.Cam Ranh. Tại đây, Hải phát hiện có một chiếc xe máy hiệu Wave S BKS 92B1-035.34 của anh Trần Ngọc X. (SN 1980, trú Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) đang dựng gần đó, chìa khóa cắm trên xe nên liền đến dắt đi. Chiếc xe này Hải điều khiển đến địa phận xã Tam An (Phú Ninh), bán cho một tiệm sửa xe gắn máy với giá 5 triệu đồng.

Số tiền bán được từ các vụ trộm, Hải dùng phần lớn vào việc mua ma túy để sử dụng. Cơ quan điều tra đã thu hồi chiếc xe máy của anh X., riêng chiếc điện thoại của chị T. do đã bán cho một người chưa rõ lai lịch nên cơ quan điều tra chưa thu được vật chứng vụ việc.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ cho hay, sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, đối chiếu, rà soát với những đối tượng có biểu hiện bất minh trên địa bàn, cơ quan điều tra nhanh chóng đưa Hải vào “tầm ngắm”. Sau khi đã đủ cơ sở xác định đối tượng, các trinh sát được lệnh truy xét nóng Hải cùng chiếc xe máy tang vật. Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi tổ chức truy tìm, công an phát hiện Hải. Hiện đối tượng này bị tạm giam để tiếp tục điều tra. Công an TP.Tam Kỳ cũng đang củng cố hồ sơ để tiến hành trao trả 2 chiếc xe máy cho người bị hại. Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, đề cao trách nhiệm trong phong trào “hai giữ” ở cộng đồng.