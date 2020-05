Trộm xe máy chạy hàng chục cây số vẫn không thoát

(QNO) - Đối tượng thực hiện vụ trộm ở địa bàn huyện Nam Trà My, sau đó di chuyển hàng chục cây số đến địa bàn xã Tiên Hiệp (Tiên Phước) thì bị Công an xã này phát hiện, thu giữ tang vật.

Đối tượng Nguyễn Văn Lưu. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28.5, Công an huyện Tiên Phước cho hay đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Lưu (SN 1988, xã Trà Đông, Bắc Trà My) và tang vật là xe máy BKS 92N1-319.75 cho Công an huyện Nam Trà My điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 27.5, Đại úy Nguyễn Quốc Tuân - Trưởng Công an xã Tiên Hiệp phối hợp Công an huyện Tiên Phước tuần tra trên địa bàn xã thì phát hiện Nguyễn Văn Lưu điều khiển xe máy BKS 92N1-319.75 có biểu hiện bất thường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trộm cắp chiếc xe máy nói trên tại địa bàn xã Trà Mai (Nam Trà My) vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý.