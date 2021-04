Trồng cần sa giữa phố

(QNO) - Lúc 10 giờ ngày 28.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an TP.Hội An và Công an xã Cẩm Hà kiểm tra hành chính một ngôi nhà tại tổ 16, thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà. Tại đây phát hiện trong vườn nhà có trồng 17 cây cần sa.

Công an kiểm đếm số cây cần sa Nguyễn Thị V. trồng trong vườn nhà đang thuê. Ảnh: P.T.H

Ngôi nhà này do Nguyễn Thị V. (SN 1983, trú xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cùng chồng thuê để ở. Qua kiểm đếm có tất cả 17 cây cần sa có chiều cao từ 40cm đến 1,7m được trồng trong vườn nhà.

Bước đầu V. khai nhận trồng số cần sa trên để sử dụng. Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy và lập biên bản vi phạm hành chính đối với V. về hành vi trồng cây cần sa (quy định tại khoản 3, điều 21, Nghị định 167 của Chính phủ) và tiếp tục điều tra làm rõ.