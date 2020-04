Truy nã đối tượng hành hung thành viên chốt kiểm soát dịch

(QNO) - Công an huyện Phú Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Thành (SN 1988, thôn Tú Hội, xã Tam Thành, Phú Ninh) về hành vi chống người thi hành công vụ tại một chốt kiểm soát phòng dịch.

Đối tượng Nguyễn Trung Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, đơn vị này đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Thành về cùng tội danh. Công an thông báo bất kỳ ai phát hiện Thành đều có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Thành là đối tượng đi cùng một thanh niên khác qua chốt kiểm soát y tế tại thôn Lộc Ninh (xã Tam Thành) vào chiều 5.4, sau đó nhảy xuống xe giật găng tay, khẩu trang, tát vào mặt chị N.T.T.L. (thành viên của chốt kiểm soát đang làm nhiệm vụ).

Đối tượng còn hung hãn định lao vào dọa đánh một dân quân xã đang làm nhiệm vụ, song được bạn đi cùng can ngăn. Sau vụ việc, Thành bỏ trốn. Người đi xe máy cùng Thành đã ra trình diện cơ quan công an.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết đã chỉ đạo xử lý nghiêm để răn đe hành vi không chấp hành kiểm tra y tế, hành hung thành viên các chốt kiểm soát dịch.