Tước bằng lái, phạt tiền tài xế lái ô tô vào phố đi bộ ở Hội An

(QNO) - Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP.Hội An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế N.L.Q.T. (22 tuổi, phường Cẩm An, TP.Hội An) về hành vi chạy xe ô tô vào khu phố cổ.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 21.8, tài xế T. điều khiển ô tô chạy vào đường Trần Phú - một trong những tuyến phố đi bộ, cấm các phương tiện cơ giới đi lại. Camera an ninh cũng như nhiều người dân ghi lại hình ảnh chiếc ô tô đi vào khu vực này. Được biết, tài xế T. là sinh viên, có bằng lái xe ô tô được một năm. T. khai nhận không biết quy định cấm ô tô vào tuyến phố cổ.