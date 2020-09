Tuyên truyền an toàn giao thông cho nông dân

Kiến thức về an toàn giao thông gắn với thực tiễn sinh hoạt, sản xuất của nông dân đã được lồng ghép, chuyển hóa sinh động bằng nhiều hình thức trực quan, tạo được sự quan tâm của đông đảo hội viên nông dân. Đây là một trong những nỗ lực của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng CSGT) trong thời gian qua, với mục tiêu chung tay nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông trong cộng đồng.

Nhiều mũ bảo hiểm đạt chuẩn được đại diện Phòng CSGT trao tặng cho người dân tại buổi tuyên truyền. Ảnh: T.C

Gắn với thực tiễn

Video clip trình chiếu những hình ảnh liên quan đến an toàn giao thông ở nông thôn đã lập tức gây sự chú ý cho gần 100 hội viên nông dân các xã thuộc huyện Nông Sơn khi được trình chiếu tại hội trường UBND xã Quế Trung vào ngày 24.9. Các tình huống tai nạn giao thông (TNGT) do va chạm với súc vật, tình trạng phơi nông sản lấn chiếm lòng đường và cả những hình ảnh vi phạm giao thông phổ biến được cán bộ Phòng CSGT chuẩn bị, làm cho không khí buổi tuyên truyền trở nên gần gũi và có sức hút hơn.

Ông Cao Tấn Hương (xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn) chia sẻ, những hình ảnh này bà con có thể bắt gặp hằng ngày, nhưng thực tế nhiều người vẫn chủ quan cho rằng điều này là bình thường mà không lưu ý đến những nguy cơ có thể gây ra TNGT.

“Chuyện thả rông súc vật hay phơi lúa, phơi nông sản trên đường thì ở đâu cũng có nhưng đến khi dự buổi tuyên truyền tôi mới biết các hành vi này là vi phạm Luật An toàn giao thông và có thể bị xử phạt. Quan trọng hơn, từ những điều này, có thể bản thân mình và gia đình mình sẽ trở thành nạn nhân của TNGT. Những kiến thức pháp luật về an toàn giao thông này hết sức thiết thực, giúp chúng tôi rút kinh nghiệm, tự khắc phục để phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác” - ông Hương nói.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ tuyên truyền của Phòng CSGT đã dành thời lượng khá đáng kể để tuyên truyền về thói quen sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Hội viên ở các chi hội nông dân tham gia khá sôi nổi vào phần tương tác về nội dung này.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Lộc Tây (xã Quế Lộc, Nông Sơn) chia sẻ, những câu chuyện về tai nạn giao thông trong thực tế liên quan đến việc sử dụng rượu bia, cùng mức phạt đối với hành vi này sẽ giúp bà con cảnh giác, chấp hành tốt hơn quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Ông Anh nói: “Qua những hình ảnh, video và câu chuyện được nêu tại buổi tuyên truyền, tôi hiểu rằng hoàn toàn có thể phòng tránh những nguy cơ gây ra TNGT, tự bảo vệ lấy mình và người khác. Những nội dung này rất quen, nhưng cũng rất mới, giúp chúng tôi ghi nhớ và chấp hành đúng quy định”.

Tạo sức lan tỏa

Nông Sơn là địa phương thứ 6 được Phòng CSGT phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông. Trước đó, hoạt động này đã được triển khai ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Tiên Phước và Thăng Bình. Mỗi buổi tuyên truyền, có gần 100 cán bộ, hội viên hội nông dân được tiếp cận với các nội dung liên quan đến pháp luật về an toàn giao thông, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết, tăng cường trách nhiệm của hội viên trong việc tham gia giao thông.

Thiếu tá Lê Phan Minh Mẫn - Đội trưởng Đội Tuyên truyền và xử lý vi phạm (Phòng CSGT) thông tin, thời gian qua, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, cập nhật các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đa dạng hóa hình thức tiếp cận với từng đối tượng tuyên truyền.

“Thay cho việc đọc - nghe, các buổi tuyên truyền được thay đổi, tạo nên không khí của một buổi giao lưu, tăng tính tương tác. Thông qua hoạt động này, những người tham gia buổi tuyên truyền sẽ tiếp tục là một kênh tuyên truyền ở gia đình, nơi mình sinh sống, giúp lan tỏa tốt hơn văn hóa giao thông, xây dựng nếp sống văn minh khi tham gia giao thông trong từng địa phương” - Thiếu tá Lê Phan Minh Mẫn nói.

Thượng tá Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh thông tin thêm, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông là một mặt công tác quan trọng được đơn vị duy trì suốt nhiều năm nay.

“Vừa tăng cường việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, vừa tập trung cho công tác tuyên truyền, Phòng CSGT đã liên tục mở rộng phạm vi, đối tượng, địa bàn tuyên truyền, đổi mới liên tục về nội dung, cách thức tiếp cận, tạo sự gần gũi, thiết thực với từng nhóm đối tượng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sâu rộng hơn nữa với các ban ngành, đơn vị, địa phương để hoạt động này được đẩy mạnh hơn nữa” - Thượng tá Nguyễn Hoài Nam cho biết.