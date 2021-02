Vì mùa xuân bình yên

Đã quen với việc ứng trực, công việc của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) càng tất bật hơn mỗi dịp tết đến xuân về. Không chỉ tăng ca, làm thêm giờ để kịp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, chiến sĩ gác xuyên giao thừa, đón xuân trên đường làm nhiệm vụ.

Cảnh sát 113 trên đường tuần tra đêm. Ảnh: T.C

Dốc sức cho nhiệm vụ

Càng cuối năm, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp tăng cao. Người dân làm ăn xa tranh thủ dịp nghỉ tết về quê đăng ký cấp đổi giấy tờ tùy thân, các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đăng ký liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện… khiến công việc tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH dịp này thêm bận rộn.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, suốt thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, đơn giản hóa các bước nhằm tạo điều kiện tối đa cho công dân, doanh nghiệp có nhu cầu. Bên cạnh áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, nhiều thủ tục được đơn vị tiếp nhận, giải quyết nhanh hơn nhiều so với tiến độ quy định. Nếu như trước đây, việc cấp giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định phải mất 4 ngày, thì hiện nay đơn vị tập trung giải quyết ngay trong ngày cho các doanh nghiệp, công ty có nhu cầu. Trường hợp xin cấp phép vận chuyển vật liệu nổ cũng chỉ mất tối đa 2 ngày so với quy định là 3 ngày.

“Đối với người dân có nhu cầu cấp chứng minh nhân dân do có sai lệch hoặc hết thời hạn thì không cần làm lại đơn đề nghị, có thể được giải quyết làm thủ tục ngay. Đặc biệt, những trường hợp như người già, ốm đau, bệnh tật, phụ nữ mang thai… được cán bộ đơn vị hỗ trợ làm thủ tục nhanh. Trong năm qua, có đến 443 trường hợp như thế được đơn vị hỗ trợ cấp chứng minh nhân dân tận nơi. Những thủ tục hành chính trên lĩnh vực được giao được rà soát, công khai trên cổng thông tin điện tử, kiến nghị cơ quan chức năng rút ngắn thời gian giải quyết. Trên tinh thần tinh giản thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đơn vị đã lựa chọn cán bộ chuyên trách có năng lực, thái độ công vụ tốt hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Tranh thủ ngày Chủ nhật, cán bộ chiến sĩ của đơn vị vẫn về với xã Đại Lãnh (Đại Lộc) để cấp căn cước công dân.

Mong tất cả yên bình

Hơn mười năm gắn bó với công việc ở đơn vị, Trung tá Võ Trí Khải - Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự 113 (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH) đã quen với việc đón giao thừa trên đường làm nhiệm vụ. Đội Cảnh sát trật tự 113 có 16 người, đặc thù công việc phải duy trì ứng trực 24/24 giờ, bên cạnh tiếp nhận, xử lý thông tin từ đường dây nóng, các anh phải thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc đậu đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo trật tự ở những địa bàn nóng. Hai ca tuần tra mỗi ngày, trong đó có nhiều đêm trắng ở các địa bàn trọng điểm như Hội An, Điện Bàn, Tam Kỳ, tuyến quốc lộ 1…, góp phần giữ bình yên cho dân, nhất là lễ, tết.

“Có những chuyến đi anh em phải đối mặt với hiểm nguy, đòi hỏi sự khôn khéo, bản lĩnh lẫn thái độ kiên quyết để xử lý những trường hợp phức tạp. Gần đây nhất, nhận thông tin một đối tượng ngáo đá, cầm hung khí gây rối tại Phú Ninh trong khi hai cháu bé là con của đối tượng đang trong vòng nguy hiểm. Chúng tôi đã nhanh chóng có mặt, bình tĩnh xử lý, tước hung khí, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hai cháu bé lẫn lực lượng làm nhiệm vụ. Có những lúc như thế, mới thấy được quý giá của sự bình yên. Những đêm giao thừa, đang trong phiên gác, chỉ mong tất cả yên bình, dù rạng sáng của ngày đầu năm mới anh em mới được về nhà, vẫn cảm thấy vui” - Trung tá Võ Trí Khải chia sẻ.

Tết đang đến gần. Cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH vẫn lặng lẽ với công việc, thực hiện kế hoạch chung của đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm. Đơn vị đã tăng cường lực lượng, huy động tối đa phương tiện, gia tăng mật độ tuần tra ở các địa bàn phức tạp cũng như đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tất cả vì sự hài lòng của người dân, vì một mùa xuân bình yên phía trước.