Vu khống đồng nghiệp bị phạt 9 tháng tù treo và 15 triệu đồng

Bắt công chứng viên liên quan vụ làm giả sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

XUÂN MAI | 05/04/2021 - 16:21

(QNO) - Liên quan vụ án làm giả sổ đỏ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng Phạm Thành Tín cầm đầu, sáng 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Bùi Văn Ần (SN 1954) - công chứng viên Văn phòng Công chứng Bùi Ần (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) để điều tra hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.