Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đại Lộc: Tài xế ô tô có sử dụng rượu bia

(QNO) - Sáng nay 10.4, Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết, đơn vị đang lấy lời khai tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi) về việc gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 5 người bị thương vào tối 9.4.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo Đại tá Nguyễn Giới, đêm 9.4, tài xế Châu Văn Ánh đã đến cơ quan công an trình diện. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn trong máu và thừa nhận đã uống rượu bia trước khi lái xe. Công an huyện đang tạm giữ người này để điều tra, làm rõ sự việc.

Như Báo Quảng Nam online thông tin, khoảng 18 giờ 40 ngày 9.4, tại tuyến ĐH03 đoạn qua thôn Phú Hòa, xã Đại An (Đại Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ BKS 92A-183.25 do tài xế Châu Văn Ánh điều khiển với ô tô tải BKS 92C-048.81 do anh Phan Văn Hậu (SN 1997, thôn 4, xã Đại Hòa, Đại Lộc) điều khiển ngược chiều và 4 xe mô tô khác.

Vụ tai nạn khiến 2 người điều khiển xe máy chết tại chỗ, 5 người bị thương tích nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Đến sáng nay, 5 nạn nhân bị thương sức khỏe đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong:

1. Phạm Thị Bích Liên (SN 1972, thôn Phú Phước, xã Đại An);

2. Nguyễn Thị An (SN 1988, thôn Phú Mỹ, xã Đại An).

Danh tính 5 nạn nhân bị thương:

1. Trương Văn Nhật (SN 1997, xã Đại Thắng, Đại Lộc);

2. Nguyễn Thị Sương (SN 2000, xã Đại Cường, Đại Lộc);

3. Nguyễn Đi (SN 1961, xã Đại Cường);

4. Phan Văn Thạnh (SN 1983, xã Đại An);

5. Phan Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi, xã Đại An).