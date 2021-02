Xử lý 18 thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, bốc đầu xe

(QNO) - Ngày 28.2, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ cho hay đang lập hồ sơ xử lý 18 thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, chạy xe tốc độ cao, bốc đầu gây mất an ninh, an toàn giao thông.

Năm trong số 18 “quái xế” bị lập biên bản xử lý. Ảnh: T.C

Theo thông tin ban đầu, tối 25.2, hơn 20 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 20 ở các huyện Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ tụ tập tại khu dân cư ADB (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) sau đó tổ chức nẹt pô xe, chạy xe tốc độ cao, bốc đầu gây náo loạn khu vực.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Tam Kỳ nhanh chóng tổ chức lực lượng vây bắt. Công an bắt giữ được 18 thanh thiếu niên cùng xe máy, một số đối tượng khác đã tẩu thoát. Làm việc với cơ quan công an, nhóm này khai nhận thường tụ tập, tổ chức nẹt pô, bốc đầu xe ở nhiều địa điểm thuộc địa bàn TP.Tam Kỳ.

Đội Cảnh sát giao thông đã lập biên bản đối với 18 trường hợp trên về các hành vi không có giấy phép lái xe, tự ý thay đổi hình dáng xe và pô không gắn giảm thanh; đồng thời tiếp tục lập hồ sơ để xử lý theo quy định.