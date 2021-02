Xử lý 214 lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nền đường Hồ Chí Minh, đoạn km474+050 qua huyện Nam Giang sụt lún kéo theo tường chắn taluy dương bị ngã. Ảnh: CÔNG TÚ

Thống kê từ ngày 15.12.2020 đến 14.2.2021, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện 3.802 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, qua đó xử phạt với tổng số tiền 3,354 tỷ đồng, tước 262 giấy phép lái xe (GPLX), tạm giữ 945 phương tiện. Trong đó, xử lý 214 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy (nồng độ cồn 202 trường hợp), tước 214 GPLX, tạm giữ 214 phương tiện.

Kiểm tra hoạt động bến đò ngang xã Duy Tân (Duy Xuyên) sau tết. Ảnh: T.C.T

Trên lĩnh vực đường sắt, cán bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra trật tự ATGT đường sắt tại các ga, các tuyến đường ngang trên địa bàn tỉnh, kết quả chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Với đường thủy nội địa, lực lượng chức năng phát hiện 16 trường hợp vi phạm, xử lý 26 hồ sơ vi phạm hành chính, phạt tiền 135,95 triệu đồng.

Mặt đường quốc lộ 40B, đoạn vào nút giao đường cao tốc qua xã Tam Thái (Phú Ninh) bị “ổ gà” tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Ảnh: K.K

Thông qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Có thể kể đến như, người điều khiển ô tô con tàng trữ ma túy; người điều khiển ô tô con dương tính chất ma túy; 2 trường hợp sử dụng GPLX giả; 1 trường hợp ô tô con là tang vật của vụ trộm cắp tài sản; 1 trường hợp người điều khiển ô tô con không có GPLX, trên xe có 32 bộ bài tây, 4 bộ chén đĩa có gắn thiết bị điện tử, 2 thiết bị điều khiển từ xa và dụng cụ khác nghi dùng để đánh bạc. Cùng với đó, phát hiện 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép với khoảng 4m3 gỗ các loại; 2 tàu đang thực hiện hành vi hút cát tại khu vực xã Tam Quang và Tam Giang (Núi Thành) cùng nhiều vụ việc khác.

Cùng thời gian nêu trên, đường bộ xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 23 người và bị thương 28 người. So với cùng kỳ năm 2020, TNGT đường bộ tăng 7 vụ (tăng 27%), số người chết không tăng không giảm, tăng 8 người bị thương (tăng 40%). Đường sắt không xảy ra vụ TNGT nào (năm 2020 xảy ra 2 vụ làm 2 người chết); đường thủy cũng không xảy ra TNGT.