Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Hội An

(QNO) - Tối 1.4, hàng nghìn người dân và du khách tập trung về Vườn tượng An Hội, TP.Hội An để thưởng thức đêm nhạc tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm 20 năm ngày ông mất (1.4.2001 - 1.4.2021). Chương trình do Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An phối hợp ca sĩ Ánh Tuyết tổ chức.

Ca sĩ Ánh Tuyết thả hồn vào ca khúc Tiến thoái lưỡng nan. Ảnh: KHÁNH LINH

Với chủ đề “Có một ngày như thế anh đi”, 15 ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ người yêu nhạc Trịnh Công Sơn như Tiến thoái lưỡng nan, Rừng xưa đã khép, Một cõi đi về, Như cánh vạc bay, Cát bụi, Quỳnh hương... được ca sĩ Ánh Tuyết, Quỳnh Lan, Kyo York, Phi Thúy Hạnh, Tấn Đạo, nghệ sĩ guitar Hoàng Minh... cùng các diễn viên đến từ Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An trình diễn như một đóa hoa thương nhớ dâng tặng người nhạc sĩ tài hoa của Việt Nam.

Ca sĩ người nước ngoài Kyo York trình diễn tại đêm nhạc. Ảnh: KHÁNH LINH

Đặc biệt với giọng nói trầm ấm, MC Chiến Thắng đã dẫn dắt người nghe theo những câu chuyện về cuộc đời và âm nhạc của Trịnh Công Sơn cũng như những triết lý, nhân sinh mà người nhạc sĩ đã gửi gắm vào tác phẩm âm nhạc của mình.

Hơn 60 năm dạo chơi nơi trần thế, ông đã để lại cho đời hơn 600 ca khúc với nhiều thể loại khác nhau. Ngoài giá trị về văn hóa, thẩm mỹ còn có giá trị của chân - thiện - mỹ. Những tác phẩm ấy như một sự giao cảm, kết nối bao tâm hồn, trái tim đồng điệu.

Ca sĩ Phi Thúy Hạnh phiêu cùng nhạc Trịnh. Ảnh: KHÁNH LINH

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An chia sẻ, nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, công chúng không chỉ nhớ về một nhạc sĩ tài hoa mà còn nhớ đến một tâm hồn cao đẹp. Tâm hồn ấy thể hiện qua các ca từ dung dị, gần gũi, đầy tình yêu về con người, về cuộc đời.

“Sau chương trình hôm nay chắc chắn sẽ mang âm nhạc của Trịnh đến gần hơn với khán giả, như một vòng tay lớn từ Hội An đến với công chúng yêu nhạc Trịnh khắp nơi” - bà Cẩm nói.