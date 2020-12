(QNO) - Ngày 8.12, tại 2 xã Bình Đào và Bình Dương (Thăng Bình), Trường Đại học Tây Đô (TP.Cần Thơ) tổ chức chương trình “Hành trình chia sẻ yêu thương”, trao tặng 150 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

* Chiều 7.12, Mặt trận xã Bình Hải (Thăng Bình) phối hợp Đồn Biên phòng Bình Minh trao 100 suất quà (trị giá 350 nghìn đồng/ suất) cho bà con nghèo, gặp khó khăn do bão lũ trên địa bàn xã. Toàn bộ kinh phí do tổ chức thiện nguyện An Vui hỗ trợ.

* Trước đó, đoàn từ thiện của Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long đến tặng trao 150 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Đào (trị giá hơn 1 triệu đồng/suất). Tổng các phần quà trị giá hơn 150 triệu đồng.

