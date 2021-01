(QNO) - Sáng 31.1, Huyện đoàn Tây Giang trao tặng 3 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho già làng, cán bộ hưu trí ở thôn Zlao (xã Dang), mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Đoàn viên thanh niên còn trồng 100 cây ăn quả hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”.

* Ngày 31.1, Hội quần vợt Hội An trao 150 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn và người khuyết tật trên địa bàn Hội An, mỗi suất 500 nghìn đồng. Trước đó, hội tổ chức giải quần vợt thiện nguyện TP.Hội An mở rộng lần thứ VI, qua đó vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí trao quà.

