(QNO) - Trung tâm Anh ngữ quốc tế iLead Hội An vừa tổ chức chương trình thiện nguyện “Hướng về Trà Leng” (Nam Trà My), trao 14 suất quà là tiền mặt cho các hộ dân bị mất nhà cửa trong đợt sạt lở cuối tháng 9.2020. Tổng giá trị các suất quà 20 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của bà Phạm Kim Anh (TP.Hội An).

