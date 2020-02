(QNO) - Công an huyện Tiên Phước vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi đánh bạc. Trước đó, đêm 6.2, tại thôn 4 (xã Tiên Cảnh), Công an huyện bắt quả tang các đối tượng này đánh bạc bằng hình thức binh xập xám thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, công an tạm giữ 1 bộ bài tây, 4 điện thoại di động, hơn 22 triệu đồng và 3 xe mô tô.



(QNO) - Công an huyện Tiên Phước vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi đánh bạc. Trước đó, đêm 6.2, tại thôn 4 (xã Tiên Cảnh), Công an huyện bắt quả tang các đối tượng này đánh bạc bằng hình thức binh xập xám thắng thua bằng tiền. Tại hiện trường, công an tạm giữ 1 bộ bài tây, 4 điện thoại di động, hơn 22 triệu đồng và 3 xe mô tô.