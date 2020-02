(QNO) - Ngày 18.2, Công an huyện Núi Thành tiếp nhận tin báo của anh Hồ Minh Quốc (SN 1995, thị trấn Núi Thành) về việc mất 4 con gà chọi trị giá khoảng 6 triệu đồng. Tiến hành xác minh, công an làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Tấn Dư (SN 1976, khối phố 3, thị trấn Núi Thành) và Đặng Văn Đào (SN 1994, thôn An Tây, xã Tam Quang, Núi Thành) đã thực hiện vụ trộm.

