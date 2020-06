(QNO) - Chi đoàn Điện lực Trà My vừa thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại thôn 1, xã Trà Tân (Bắc Trà My) với chiều dài gần 2km. Từ nguồn hỗ trợ hơn 65 triệu đồng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Chi đoàn Điện lực Trà My phối hợp Đoàn xã Trà Tân thi công lắp đặt 15 đèn Led năng lượng mặt trời, phục vụ chiếu sáng cho 45 hộ dân.

