(QNO) - Ngày 15.6, Công an huyện Nam Trà My cho biết đang làm rõ một vụ hủy hoại tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 14.6, Hồ Văn Chung (SN 2000) sau khi uống rượu say đã dùng lửa đốt nhà bà ngoại mình là bà Hồ Thị Xinh (70 tuổi, thôn 3, xã Trà Don). Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà sàn bằng gỗ cùng các vật dụng. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

