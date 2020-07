(QNO) - Công an xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) vừa phối hợp Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động TP.Tam Kỳ và Thành đoàn tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời trao tặng 200 suất quà cho công nhân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại Khu công nghiệp Tam Thăng với tổng trị giá 24 triệu đồng.

