(QNO) - Lúc 15 giờ ngày 3.8, Công an phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) kiểm tra hành chính quán cà phê Trà Tiên và phát hiện nhóm 6 đối tượng đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bài cào 3 lá. Lực lượng công an bắt giữ được 3 đối tượng, 3 đối tượng khác đã bỏ chạy. Tang vật tại hiện trường gồm 1 bộ bài tú lơ khơ đã qua sử dụng, hơn 2,2 triệu đồng.

