(QNO) - Sáng 19.8, Sacombank chi nhánh Quảng Nam trao tặng 2.500 bộ đồ bảo hộ, 80.500 khẩu trang y tế cho lực lượng phòng chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và Công an tỉnh. Đây là món quà từ chương trình “Chạy bộ hưởng ứng ngày không tiền mặt” do Báo Tuổi Trẻ và Sacombank tổ chức, kêu gọi được 1,3 tỷ đồng ủng hộ miền Trung chống dịch.

* Cùng ngày, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao 50 suất quà (gồm gạo và nhu yếu phẩm) từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho phụ nữ gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn Hội An. Trước đó, Hội LHPN tỉnh cũng trao tặng 150 suất quà với tổng trị giá 45 triệu đồng cho hội viên khó khăn tại Hội An.

