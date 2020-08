(QNO) - Ngày 20.8, Công an huyện Đại Lộc vận chuyển khoảng 5 tấn rau củ quả đến hỗ trợ các khu cách ly; phân phối cho các xã Đại Đồng, Đại Hồng, Đại Chánh, Đại Tân, Đại Sơn hỗ trợ người dân khó khăn. Số rau củ quả này nguồn gốc từ Lâm Đồng, do chùa Thanh Lương (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vận động hỗ trợ.

* Cùng ngày, Công ty TNHH Honda Tiến Thu hỗ trợ Hội LHPN TP.Hội An 2 tấn gạo và 200 thùng mì tôm. Hội LHPN Hội An đã chuyển đến kho lương thực của thành phố 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm để hỗ trợ người dân khu phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An); phần quà còn lại sẽ trao tặng phụ nữ khuyết tật trên địa bàn thành phố.

(QNO) - Ngày 20.8, Công an huyện Đại Lộc vận chuyển khoảng 5 tấn rau củ quả đến hỗ trợ các khu cách ly; phân phối cho các xã Đại Đồng, Đại Hồng, Đại Chánh, Đại Tân, Đại Sơn hỗ trợ người dân khó khăn. Số rau củ quả này nguồn gốc từ Lâm Đồng, do chùa Thanh Lương (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vận động hỗ trợ.

* Cùng ngày, Công ty TNHH Honda Tiến Thu hỗ trợ Hội LHPN TP.Hội An 2 tấn gạo và 200 thùng mì tôm. Hội LHPN Hội An đã chuyển đến kho lương thực của thành phố 1 tấn gạo, 100 thùng mì tôm để hỗ trợ người dân khu phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An); phần quà còn lại sẽ trao tặng phụ nữ khuyết tật trên địa bàn thành phố.