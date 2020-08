(QNO) - Sáng 26.8, Hội Nông dân thị trấn Trà My (Bắc Trà My) cấp phát 1.000 khẩu trang cho người dân và tiểu thương chợ Bắc Trà My. Hội đang tiếp tục huy động các nguồn lực từ hội viên để trao tặng thêm 2.000 khẩu trang cho Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My.

* Chiều 25.8, Liên đoàn Lao động TP.Tam Kỳ trao 150 suất quà cho đoàn viên các công đoàn trường học trên địa bàn gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, mỗi suất gồm 20kg gạo.

