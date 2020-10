(QNO) - Chiều 14.10, Công an huyện Hiệp Đức công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Công an huyện về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo đó có 26 cán bộ chiến sĩ được điều động về 11 xã. Qua 2 đợt điều động, công an các xã của huyện đã bố trí đủ số lượng công an chính quy (mỗi xã 5 người).

(QNO) - Chiều 14.10, Công an huyện Hiệp Đức công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Công an huyện về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo đó có 26 cán bộ chiến sĩ được điều động về 11 xã. Qua 2 đợt điều động, công an các xã của huyện đã bố trí đủ số lượng công an chính quy (mỗi xã 5 người).