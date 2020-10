(QNO) - Sáng 16.10, Công an huyện Nông Sơn công bố quyết định điều động 17 công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh phó trưởng công an xã và công an viên tại 6 xã. Tính đến nay, Công an huyện đã điều động 30 công an chính quy đến công tác tại 6 xã, bảo đảm mục tiêu bố trí mỗi xã ít nhất 5 công an chính quy và đúng tiến độ của Bộ Công an đề ra.

(QNO) - Sáng 16.10, Công an huyện Nông Sơn công bố quyết định điều động 17 công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh phó trưởng công an xã và công an viên tại 6 xã. Tính đến nay, Công an huyện đã điều động 30 công an chính quy đến công tác tại 6 xã, bảo đảm mục tiêu bố trí mỗi xã ít nhất 5 công an chính quy và đúng tiến độ của Bộ Công an đề ra.