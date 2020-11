Cùng đi, với tin tức

Lao vào “điểm nóng” sạt lở, bão lũ, hay lắng lại với những câu chuyện đời thường từ cơ sở, với lượng tin tức ngồn ngộn, vừa đủ, kịp, vừa sâu hẳn sẽ là một việc “quá sức” đối với đội ngũ phóng viên trong bối cảnh khá khiêm tốn về lực lượng. Chính trong những lúc cần kíp nhất, chúng tôi may mắn được đồng hành với các đồng nghiệp ở cơ sở và những cộng tác viên (CTV) thân tín của Báo Quảng Nam, nhất là trong đợt cao điểm mưa bão vừa qua.



Anh Nguyễn Quốc Kỷ trên đường tác nghiệp. Ảnh: N.D

Người bạn đường xa

Phước Sơn mưa trắng trời. Đoạn đường từ thị trấn Khâm Đức vào các xã Phước Kim, Phước Lộc, Phước Thành bị băm nát bằng hàng trăm điểm sạt lở. Ngày 28.10, tin dữ báo về khi có đến 2 vụ sạt lở làm 13 người ở xã Phước Lộc mất tích. Tôi nhận lệnh tòa soạn, băng xe máy lên Khâm Đức, trong khi một mũi phóng viên khác đã lên đường đi Trà Leng (Nam Trà My).

Và, như mọi lần, tôi gọi điện cho anh Nguyễn Quốc Kỷ, người anh đồng nghiệp ở Đài Truyền thanh - truyền hình huyện Phước Sơn. Những dòng tin đầu tiên gửi về tòa soạn, có kha khá thông tin hữu ích do anh Kỷ hỗ trợ, đặc biệt là những hình ảnh quý giá từ trong hiện trường, do anh kết nối với người quen tại Phước Lộc, Phước Thành, khu vực đến nay vẫn đang bị cô lập vì sạt lở.

Những ngày sau đó, nôn nao lao vào điểm nóng, không ít lần tôi và một số đồng nghiệp muốn đi thẳng vào Phước Kim. Vừa khuyên anh em không mạo hiểm khi đường vẫn chưa thông, anh Kỷ vừa tìm cách để kết nối, giúp anh em có được thông tin cần kíp từ chính quyền xã Phước Kim, Phước Lộc, Phước Thành.

Đêm 30.10, anh Kỷ báo đường vào Phước Kim đã thông. Sáng sớm hôm sau, cũng chính anh đồng hành với chúng tôi vào xã. Câu chuyện về đoàn người gùi cõng hàng tiếp tế cho Phước Thành, hay làng Trà Văn A tơi bời sau lũ quét… được chúng tôi chuyển về tòa soạn sau chuyến đi, có phần rất lớn của anh, người bạn đồng hành. Bữa trưa với cơm nắm, cá khô giữa dòng Trà Văn cùng đoàn dân quân xã Phước Kim hẳn sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với tôi trong chuyến đi đáng nhớ ấy…

Những người bạn đường xa. Bao chuyến đi về cơ sở, giữa áp lực vừa phải có thông tin nhanh nhất, đối mặt với những hiểm nguy treo lơ lửng dọc đường, chúng tôi hay gọi đùa bám theo anh em “thổ địa”. Đường xa thành gần, những vất vả trong bão lũ cũng vơi bớt đi khi có thêm người đồng hành. Ít nhất, cũng có người cùng… nín thở khi đi qua hàng trăm điểm sạt lở dọc đường…

Tương tác với tòa soạn

Trong xu thế phát triển tất yếu của báo điện tử, các sản phẩm trên Báo Quảng Nam điện tử không ngừng đổi mới, đa dạng và tăng sản lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2020 - khi báo in chưa giảm trang, tổng số đơn vị sản phẩm báo chí của Báo Quảng Nam điện tử tăng khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt, từ đầu tháng 7.2020 đến nay, khi báo in thực hiện giảm trang, tổng số đơn vị sản phẩm đăng báo điện tử tăng khoảng 30% so với trước. Đằng sau những con số thống kê, phải kể đến sự xông pha, lòng nhiệt tâm của đội ngũ CTV, nhất là các CTV chủ lực của Báo Quảng Nam điện tử: Hồ Quân, Thanh Thắng, Hồng Anh, Thái Cường…

CTV Hồ Trần Minh Quân tại hiện trường vụ sạt lở ở nóc ông Đề (xã Trà Leng, Nam Trà My). Ảnh: G.T

Khi công nghệ không còn là rào cản, thì mối quan hệ giữa CTV với tòa soạn báo điện tử dễ dàng hơn trong việc tương tác cũng như xử lý, chuyển tải thông tin. Một số CTV đã được Ban Biên tập Báo Quảng Nam thống nhất cấp tài khoản sử dụng CMS tòa soạn điện tử để upload tin bài, “đường đi” của tác phẩm vì vậy cũng trở nên gần hơn, tiện ích hơn. Tuy nhiên trong một số hoàn cảnh, như thiên tai, không sóng điện thoại và mạng internet thì sự phối hợp giữa tòa soạn và CTV trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết, ứng biến phù hợp với hoàn cảnh.

Được tòa soạn điều động tác nghiệp tại hiện trường các vụ sạt lở nghiêm trọng vừa qua tại vùng núi Trà Leng (Nam Trà My) cùng 3 phóng viên Báo Quảng Nam, CTV Hồ Quân (Hồ Trần Minh Quân) kể, vừa đi anh vừa cầm điện thoại dò sóng. Mọi liên lạc, chuyển tải thông tin, hình ảnh đều hết sức khó khăn. Khi bắt được sóng sẽ nhanh chóng chuyển thông tin thô và hình ảnh qua Zalo, Facebook để thư ký tòa soạn và biên tập viên kịp thời xử lý bước đầu.

“Cùng với thông tin các phóng viên gửi về, tòa soạn sẽ tổng hợp, xử lý để có những bản tin, chùm ảnh hoàn chỉnh, nóng hổi nhất. Nhờ vậy thông tin trên Báo Quảng Nam điện tử luôn được cập nhập liên tục đến bạn đọc” - anh Hồ Quân chia sẻ.

Đại dịch Covid-19 rồi thiên tai, bão lũ liên tiếp quét qua, dưới sự điều phối của tòa soạn, các CTV chủ lực của Báo Quảng Nam luôn có mặt kịp thời ở các điểm nóng, phân chia rạch ròi công việc để không chồng chéo với phóng viên. Dấu ấn về sự phối hợp, sáng tạo của CTV còn thể hiện qua tác phẩm báo chí đa phương tiện ở thể loại infographic, video clip phụ đề, videographic, e-magazine.

Kể đến như tác phẩm: “Trong khu cách ly điều trị dịch bệnh Covid-19”, “Chuyện những người ở lại”, “Công nhân, người lao động khốn khó do đại dịch Covid-19”, “Ước mơ gì trong năm học mới?”… được bạn đọc đón nhận và có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Muốn đi xa, phải đi cùng nhau. Chúng tôi may mắn vì được đi cùng các bạn, trên những dặm dài.